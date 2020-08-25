Клуб казахстанца победил в гостях и вернулся на второе место в российской премьер-лиге

Футбольный клуб "Сочи", за который выступает полузащитник молодежной сборной Казахстана Акмаль Бахтияров, провел гостевой матч с "Тамбовом", передает корреспондент Vesti.kz.
Игра пятого тура российской премьер-лиги прошла сегодня, 25 августа, на стадионе "Мордовия Арена" и завершилась со счетом 1:0, а ее исход решил гол эквадорца Кристиана Нобоа. В заявку на этот матч Бахтияров не попал.
Набрав 11 очков, "Сочи" вернулся на второе место. Лидирует "Зенит" (12 баллов), а третьим - идет "Спартак" (8), но оба клуба провели на матч меньше. На 13-м месте из 16 клубов располагается "Тамбов" (3).
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На счету 22-летнего Бахтиярова пока один матч в текущем сезоне: 18 августа казахстанец вышел на замену в матче с "Рубином", а после его появления команда забила два гола и вырвала
победу - 3:2.
В следующем туре "Сочи" 30 августа в 23:00 по времени Нур-Султана дома примет "Урал", который с пятью очками после четырех игр идет десятым.
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