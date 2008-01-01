"Трансфер бомба". Как болельщики ЦСКА отреагировали на переход Зайнутдинова

Футболист перешел из "Ростова".

Бахтиер Зайнутдинов (на заднем плане). Фото: ПФК ЦСКА©
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 07:06
Болельщики московского ЦСКА весело отреагировали на подписание полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова. Некоторые из поклонников армейского клуба с энтузиазмом приняли этот трансфер, кто-то пошутил на тему казахов и "коней" (название клуба в околофутбольной среде) а некоторые не воодушевлены данным пополнением в клубе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Одна из первых реакций на переход казахстанца:



Номер обязывает:



Оптимизм:

"Как круто! Вчера - слух, сегодня - официально, вот бы всегда так! Игрок отличный, не легионер к тому же, отличный трансфер!"

"Трансфер - бомба, и легионером не считается"

"Берегись, Лига Европы!"

Оптимизм 80 lvl





Пессимизм:

"Ну зачем?"

"Трансфер, который мы заслужили"

Тем временем в соцсетях ЦСКА:

"Казахи вошли в чат"



Дождались шуток про казахов и коней:

"У казахов к коням давняя любовь"

"Он уже давно знает коней ИЗНУТРИ"

Подъехали Скриптонит и Сабуров:

"+1 казах в Москве к Скриптониту и Сабурову"

Фанатов "красно-синих" воодушевили голы Зайнутдинова за "Ростов" в ворота "Спартака" и "Зенита".

"Как забивать свиньям и бакланам знает, так что... наш человек"





Известный российский журналист и болельщик ЦСКА Андрей Малосолов рад новичкам и называет самую проблемную позицию в клубе:


 
Напоследок поэзия о переходе Бахтиера. К слову, так себе стих!



В составе "Ростова" Зайнутдинов выступал с начала 2019 года. В текущем сезоне он провел четыре матча в российской премьер-лиге, а в прошлом сезоне забил четыре гола и отдал два ассиста в 17 играх. С ЦСКА казахстанец подписал соглашение до конца сезона-2024/25.

Ранее Зайнутдинов обратился к болельщикам "Ростова" через Instagram и поблагодарил главного тренера Валерия Карпина и бывших одноклубников. В истории ЦСКА он стал третьим казахстанцем.
Метки:
ЦСКА Зайнутдинов Бахтиер Россия Премьер-лига России Футбольные трансферы Сборная РК по футболу
Футбол Россия
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