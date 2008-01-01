"Трансфер бомба". Как болельщики ЦСКА отреагировали на переход Зайнутдинова

Болельщики московского ЦСКА
весело отреагировали на подписание полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова
. Некоторые из поклонников армейского клуба с энтузиазмом приняли этот трансфер, кто-то пошутил на тему казахов и "коней" (название клуба в околофутбольной среде) а некоторые не воодушевлены данным пополнением в клубе, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Одна из первых реакций на переход казахстанца:
Номер обязывает:
Оптимизм:
"Как круто! Вчера - слух, сегодня - официально, вот бы всегда так! Игрок отличный, не легионер к тому же, отличный трансфер!"
"Трансфер - бомба, и легионером не считается"
"Берегись, Лига Европы!"
Оптимизм 80 lvl
Пессимизм:
"Ну зачем?"
"Трансфер, который мы заслужили"
Тем временем в соцсетях ЦСКА:
"Казахи вошли в чат"
Дождались шуток про казахов и коней:
"У казахов к коням давняя любовь"
"Он уже давно знает коней ИЗНУТРИ"
Подъехали Скриптонит и Сабуров:
"+1 казах в Москве к Скриптониту и Сабурову"
Фанатов "красно-синих" воодушевили голы Зайнутдинова за "Ростов" в ворота "Спартака" и "Зенита".
"Как забивать свиньям и бакланам знает, так что... наш человек"
Известный российский журналист и болельщик ЦСКА Андрей Малосолов рад новичкам и называет самую проблемную позицию в клубе:
Напоследок поэзия о переходе Бахтиера. К слову, так себе стих!
В составе "Ростова" Зайнутдинов выступал с начала 2019 года. В текущем сезоне он провел четыре матча в российской премьер-лиге, а в прошлом сезоне забил четыре гола и отдал два ассиста в 17 играх. С ЦСКА казахстанец подписал соглашение до конца сезона-2024/25.
Ранее Зайнутдинов обратился
к болельщикам "Ростова" через Instagram и поблагодарил
главного тренера Валерия Карпина
и бывших одноклубников. В истории ЦСКА он стал третьим казахстанцем
.