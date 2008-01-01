Когда Зайнутдинов может дебютировать за ЦСКА

Казахстанец с начала 2019 года играл за "Ростов".

Бахтиер Зайнутдинов. Фото: ФК "Ростов"©
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Сегодня 19:12
Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов сегодня, 25 августа, перешел в московский ЦСКА

Контракт 22-летнего Зайнутдинова с "армейцами" рассчитан до июня 2025 года. В новой команде он получил 19-й номер и стал третьим казахстанцем в ее истории. 

Следующий матч ЦСКА проведет завтра, 26 августа, против "Краснодара" в гостях. Игра пятого тура российской премьер-лиги начнется в 23:30 по времени Нур-Султана. У обоих клубов по шесть очков, но "Краснодар" из-за дополнительных показателей идет седьмым, а ЦСКА - восьмым. Лидирует же "Зенит" - 12 баллов, а второе место занимает "Спартак" - 8. 

Сколько ЦСКА заплатил за трансфер Зайнутдинова

С начала 2019 года Зайнутдинов выступал за "Ростов" и провел 35 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и отдав два ассиста. Клуб попрощался с казахстанцем специальным видео. 

Ранее Зайнутдинов обратился к болельщикам "Ростова" через Instagram и поблагодарил главного тренера Валерия Карпина и бывших одноклубников. В истории ЦСКА он стал третьим казахстанцем
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Футбол Россия
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Сегодня 19:12
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