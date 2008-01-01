Когда Зайнутдинов может дебютировать за ЦСКА

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов
сегодня, 25 августа, перешел в
московский ЦСКА.
Контракт 22-летнего Зайнутдинова с "армейцами" рассчитан
до июня 2025 года. В новой команде он получил
19-й номер и стал третьим казахстанцем
в ее истории.
Следующий матч ЦСКА проведет завтра, 26 августа, против "Краснодара" в гостях. Игра пятого тура российской премьер-лиги начнется в 23:30 по времени Нур-Султана. У обоих клубов по шесть очков, но "Краснодар" из-за дополнительных показателей идет седьмым, а ЦСКА - восьмым. Лидирует же "Зенит" - 12 баллов, а второе место занимает "Спартак" - 8.
Сколько ЦСКА заплатил за трансфер Зайнутдинова
С начала 2019 года Зайнутдинов выступал за "Ростов" и провел 35 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и отдав два ассиста. Клуб попрощался
с казахстанцем специальным видео.
Ранее Зайнутдинов обратился
к болельщикам "Ростова" через Instagram и поблагодарил
главного тренера Валерия Карпина и бывших одноклубников. В истории ЦСКА он стал третьим казахстанцем
.