"Мы не забудем твою игру, Баха!". Как "Ростов" попрощался с Зайнутдиновым

Российский "Ростов
" поблагодарил полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова
за карьеру в клубе.
Сегодня, 25 августа, Зайнутдинов официально стал игроком московского ЦСКА, с
которым подписал контракт на пять лет. За "Ростов" он выступал с января 2019 года и провел 35 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал два ассиста.
Для болельщиков "Ростова" Зайнутдинов записал видеообращение, а клуб попросил их написать теплые слова футболисту.
"Мы не забудем твою игру, Баха! Полузащитник сборной Казахстана обратился к каждому из нас с теплыми словами.
Давайте тоже скажем Бахе спасибо за эмоции, самоотдачу и профессионализм, которые он демонстрировал в футболке "Ростова", - говорится в сообщении "Ростова".
"Благодарим Бахтиера Зайнутдинова за время, проведенное в "Ростове". Нам очень жаль расставаться, поэтому мы не прощаемся, а говорим "до свидания" и желаем Бахтиеру успехов в дальнейшей карьере!" - говорится в заявлении на официальном сайте "Ростова".
Сколько ЦСКА заплатил за трансфер Зайнутдинова
Ранее Зайнутдинов обратился
к болельщикам "Ростова" через Instagram и поблагодарил
главного тренера Валерия Карпина и бывших одноклубников. В истории ЦСКА он стал третьим казахстанцем
.