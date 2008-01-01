"Мы не забудем твою игру, Баха!". Как "Ростов" попрощался с Зайнутдиновым

Казахстанец пошел на повышение в РПЛ.

Бахтиер Зайнутдинов. Фото: ФК "Ростов"©
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Сегодня 18:40
Российский "Ростов" поблагодарил полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова за карьеру в клубе. 

Сегодня, 25 августа, Зайнутдинов официально стал игроком московского ЦСКА, с которым подписал контракт на пять лет. За "Ростов" он выступал с января 2019 года и провел 35 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал два ассиста.

Для болельщиков "Ростова" Зайнутдинов записал видеообращение, а клуб попросил их написать теплые слова футболисту.

"Мы не забудем твою игру, Баха! Полузащитник сборной Казахстана обратился к каждому из нас с теплыми словами.

Давайте тоже скажем Бахе спасибо за эмоции, самоотдачу и профессионализм, которые он демонстрировал в футболке "Ростова", - говорится в сообщении "Ростова". 



"Благодарим Бахтиера Зайнутдинова за время, проведенное в "Ростове". Нам очень жаль расставаться, поэтому мы не прощаемся, а говорим "до свидания" и желаем Бахтиеру успехов в дальнейшей карьере!" - говорится в заявлении на официальном сайте "Ростова". 

Сколько ЦСКА заплатил за трансфер Зайнутдинова

Ранее Зайнутдинов обратился к болельщикам "Ростова" через Instagram и поблагодарил главного тренера Валерия Карпина и бывших одноклубников. В истории ЦСКА он стал третьим казахстанцем
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Футбол Россия
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Сегодня 18:40
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