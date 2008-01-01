ЦСКА после трансфера Зайнутдинова подписал футболиста молодежной сборной Бразилии

Они подписали одинаковые по сроку контракты.

Бруно Фокс. Фото: bolavip.com©
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 18:28
Московский ЦСКА объявил о втором трансфере за день. Вслед за полузащитником сборной Казахстана Бахтиером Зайнутдиновым "армейцы" представили игрока молодежной сборной Бразилии Бруно Фукса

21-летний Фукс выступает на позиции центрального защитника. Как и Зайнутдинов, он подписал пятилетний контракт. Ранее Фукс выступал на родине за "Интернасионал". 

Сколько ЦСКА заплатил за трансфер Зайнутдинова

В ЦСКА Зайнутдинов перешел из "Ростова", за который выступал с начала 2019 года. В общей сложности он провел 35 матчей за ростовчан во всех турнирах, забил четыре гола и отдал два ассиста. 

Ранее Зайнутдинов обратился к болельщикам "Ростова" и поблагодарил главного тренера Валерия Карпина и бывших одноклубников. 

В истории ЦСКА Зайнутдинов стал третьим казахстанцем
Метки:
ЦСКА Зайнутдинов Бахтиер Премьер-лига России Бразилия Футбольные трансферы Сборная РК по футболу
Футбол Россия
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Сегодня 18:28
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