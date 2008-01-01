ЦСКА после трансфера Зайнутдинова подписал футболиста молодежной сборной Бразилии

Московский ЦСКА
объявил о втором трансфере за день. Вслед за полузащитником сборной Казахстана Бахтиером Зайнутдиновым
"армейцы" представили игрока молодежной сборной Бразилии Бруно Фукса
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21-летний Фукс выступает на позиции центрального защитника. Как и Зайнутдинов, он подписал пятилетний контракт. Ранее Фукс выступал на родине за "Интернасионал".
Сколько ЦСКА заплатил за трансфер Зайнутдинова
В ЦСКА Зайнутдинов перешел
из "Ростова", за который выступал с начала 2019 года. В общей сложности он провел 35 матчей за ростовчан во всех турнирах, забил четыре гола и отдал два ассиста.
Ранее Зайнутдинов обратился
к болельщикам "Ростова" и поблагодарил
главного тренера Валерия Карпина и бывших одноклубников.
В истории ЦСКА Зайнутдинов стал третьим казахстанцем
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