Зайнутдинов сделал первое заявление после трансфера в ЦСКА

Ранее он играл за "Ростов".

Бахтиер Зайнутдинов. Фото: ФК "Ростов"©
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 18:17
Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов после трансфера в московский ЦСКА обратился к болельщикам и всем сотрудникам "Ростова".

Он отметил, что клуб и город навсегда останутся в его сердце. В РПЛ Зайнутдинов перебрался в январе 2019 года и в общей сложности провел за "Ростов" 35 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и отдав два ассиста.

"Дорогие болельщики! Хочу сказать большое спасибо за вашу невероятную поддержку! Я рад тому, что почти два года провел в "Ростове".

Спасибо каждому, кто в меня верил. Спасибо руководству, главному тренеру, медицинскому штабу, игрокам, администрации и сотрудникам базы. "Ростов" стал для меня семьей, я чувствовал себя здесь как дома и был по-настоящему счастлив.

Футбольная жизнь устроена так, что иногда приходится прощаться. Болельщикам хочу сказать - спасибо за все! Я не прощаюсь, а говорю "до свидания" - потому что "Ростов" навсегда остается в моем сердце! Улица Садовая, скамеечка кленовая, Ростов-город, Ростов-Дон!" - написал Зайнутдинов в Instagram. 

Стало известно, сколько ЦСКА заплатил за трансфер Зайнутдинова

О переходе 22-летнего Зайнутдинова ЦСКА объявил сегодня, 25 августа. Казахстанец подписал контракт до конца сезона-2024/25 и получил 19-й номер в команде. 

В истории ЦСКА Зайнутдинов стал третьим казахстанцем
Метки:
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Футбол Россия
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Сегодня 18:17
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