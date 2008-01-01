Зайнутдинов сделал первое заявление после трансфера в ЦСКА

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов
после трансфера в
московский ЦСКА
обратился к болельщикам и всем сотрудникам "Ростова
".
Он отметил, что клуб и город навсегда останутся в его сердце. В РПЛ Зайнутдинов перебрался в январе 2019 года и в общей сложности провел за "Ростов" 35 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и отдав два ассиста.
"Дорогие болельщики! Хочу сказать большое спасибо за вашу невероятную поддержку! Я рад тому, что почти два года провел в "Ростове".
Спасибо каждому, кто в меня верил. Спасибо руководству, главному тренеру, медицинскому штабу, игрокам, администрации и сотрудникам базы. "Ростов" стал для меня семьей, я чувствовал себя здесь как дома и был по-настоящему счастлив.
Футбольная жизнь устроена так, что иногда приходится прощаться. Болельщикам хочу сказать - спасибо за все! Я не прощаюсь, а говорю "до свидания" - потому что "Ростов" навсегда остается в моем сердце! Улица Садовая, скамеечка кленовая, Ростов-город, Ростов-Дон!" - написал Зайнутдинов в Instagram.
Стало известно, сколько ЦСКА заплатил за трансфер Зайнутдинова
О переходе 22-летнего Зайнутдинова ЦСКА объявил
сегодня, 25 августа. Казахстанец подписал контракт до конца сезона-2024/25 и получил
19-й номер в команде.
В истории ЦСКА Зайнутдинов стал третьим казахстанцем
.