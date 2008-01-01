Зайнутдинов обратился к Карпину и футболистам "Ростова" после трансфера в ЦСКА

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов
после трансфера в
московский ЦСКА
обратился к бывшим одноклубникам по "Ростову
" и главному тренеру Валерию Карпину
.
"Спасибо, мужики! Спасибо за все, Георгиевич", - написал Зайнутдинов в "историях" Instagram.
О переходе 22-летнего Зайнутдинова ЦСКА объявил
сегодня, 25 августа. Казахстанец подписал контракт до конца сезона-2024/25 и получил
19-й номер в команде.
В РПЛ Зайнутдинов перебрался в январе 2019 года. В общей сложности он провел за "Ростов" 35 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал два ассиста.