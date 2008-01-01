Зайнутдинов обратился к Карпину и футболистам "Ростова" после трансфера в ЦСКА

Он выступал за клуб с начала 2019 года.

Бахтиер Зайнутдинов и Валерий Карпин. Фото: ФК "Ростов"©
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Сегодня 18:12
Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов после трансфера в московский ЦСКА обратился к бывшим одноклубникам по "Ростову" и главному тренеру Валерию Карпину

"Спасибо, мужики! Спасибо за все, Георгиевич", - написал Зайнутдинов в "историях" Instagram. 





О переходе 22-летнего Зайнутдинова ЦСКА объявил сегодня, 25 августа. Казахстанец подписал контракт до конца сезона-2024/25 и получил 19-й номер в команде. 

В РПЛ Зайнутдинов перебрался в январе 2019 года. В общей сложности он провел за "Ростов" 35 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал два ассиста.
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Футбол Россия
0
Сегодня 18:12
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