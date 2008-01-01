Зайнутдинов стал третьим казахстанцем в истории ЦСКА

В 2000-х еще два казахстанца ездили на просмотр.

Бахтиер Зайнутдинов. Фото: КФФ©
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Сегодня 17:58
Полузащитник Бахтиер Зайнутдинов стал третьим казахстанским футболистом в истории московского ЦСКА

В 1999 году первый круг за "армейцев" отыграл Максим Низовцев, который провел два матча в чемпионате и один - в Кубке. Воспитанник костанайского футбола тогда выступал на позиции форварда, а ЦСКА в том сезоне стал бронзовым призером. 

В 2000 и 2001 годах за ЦСКА играл Асхат Кадыркулов. Полузащитник в дебютном сезоне провел семь матчей в чемпионате России, а во втором - два.  

Интересно, что уже после перехода Казахстана в УЕФА ЦСКА дважды приглашал на просмотры игроков сборной. В 2005 году за дубль "армейцев" на Кубке Содружества выступал полузащитник Сергей Ларин (сейчас 34 года, завершил карьеру в 2013-м), а в 2010-м на просмотр в ЦСКА ездил форвард Сергей Хижниченко (сейчас 29 лет, играет за "Ордабасы" и сборную). 

Сколько ЦСКА заплатил за трансфер Зайнутдинова

О переходе Зайнутдинова ЦСКА объявил сегодня, 25 августа. Казахстанец получил контракт на пять лет и 19-й номер. 

В РПЛ Зайнутдинов перебрался в январе 2019 года. В общей сложности он провел за "Ростов" 35 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал два ассиста.
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ЦСКА Зайнутдинов Бахтиер Казахстанцы за границей Премьер-лига России Хижниченко Сергей Сборная РК по футболу
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Сегодня 17:58
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