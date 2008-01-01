Зайнутдинов выбрал игровой номер в ЦСКА

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов
будет выступать за московский ЦСКА
под 19-м номером.
О переходе 22-летнего Зайнутдинова "армейцы" объявили
сегодня, 25 августа. Казахстанец подписал контракт до конца сезона-2024/25.
В истории ЦСКА под 19-м номером до Зайнутдинова играли японец Такума Нисимура
, поляк Давид Янчик
и латвийцы Александр Цауня
и Юрис Лайзанс
.
В "Ростове" Зайнутдинов сначала выступал под номером 19, который сменил на 18.
Стало известно, сколько ЦСКА заплатил за трансфер Зайнутдинова
В РПЛ Зайнутдинов перебрался в январе 2019 года. В общей сложности он провел за "Ростов" 35 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал два ассиста.
До РПЛ Зайнутдинов провел по сезону в "Астане", с которой стал чемпионом Казахстана, и в родном "Таразе". Для перехода в "Ростов" он выкупил свой контракт у "Астаны" и отказался от повышения зарплаты.