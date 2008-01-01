Зайнутдинов выбрал игровой номер в ЦСКА

В России он выступает с начала 2019 года.

Бахтиер Зайнутдинов. Фото: championat.com
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 17:37
Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов будет выступать за московский ЦСКА под 19-м номером. 

О переходе 22-летнего Зайнутдинова "армейцы" объявили сегодня, 25 августа. Казахстанец подписал контракт до конца сезона-2024/25. 

В истории ЦСКА под 19-м номером до Зайнутдинова играли японец Такума Нисимура, поляк Давид Янчик и латвийцы Александр Цауня и Юрис Лайзанс.

В "Ростове" Зайнутдинов сначала выступал под номером 19, который сменил на 18. 

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В РПЛ Зайнутдинов перебрался в январе 2019 года. В общей сложности он провел за "Ростов" 35 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал два ассиста.

До РПЛ Зайнутдинов провел по сезону в "Астане", с которой стал чемпионом Казахстана, и в родном "Таразе". Для перехода в "Ростов" он выкупил свой контракт у "Астаны" и отказался от повышения зарплаты. 
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Футбол Россия
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Сегодня 17:37
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