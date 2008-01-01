Рабинер отметил прогресс Зайнутдинова и высказался про его переход в ЦСКА

Футболист сборной Казахстана может покинуть "Ростов".

Фото: ФК "Ростов"©
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 16:16
Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов может в скором времени сменить "Ростов" на ЦСКА. Известный российский журналист Игорь Рабинер в комментарии корреспонденту Vesti.kz оценил возможный трансфер игрока.

По информации "РБ-Спорт", Зайнутдинов отправился на медосмотр и подписание контракта с ЦСКА. 

"В ЦСКА очень редко ошибаются с трансферами. Зайнутдинов постепенно прогрессировал под руководством Валерия Карпина в "Ростове", а Евгений Гинер с генеральным директором Романом Бабаевым всегда предпочитали брать молодых игроков, на вырост. Надеюсь, так получится и с этим перспективным полузащитником", - заявил Рабинер.

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В составе "Ростова" Зайнутдинов выступает с начала 2019 года. В текущем сезоне он провел четыре матча в российской премьер-лиге, а в прошлом сезоне забил четыре гола и отдал два ассиста в 17 играх.

Ранее сам Зайнутдинов прокомментировал информацию о возможном переходе в ЦСКА. Также сообщалось, что президент московского клуба Евгений Гинер подключил свои связи в Казахстане для трансфера игрока.
Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Ростов ФК Премьер-лига России Россия Футбольные трансферы
Футбол Россия
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Сегодня 16:16
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