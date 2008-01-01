"Он может выиграть конкуренцию в ЦСКА". Российский агент - об уходе Зайнутдинова из "Ростова"

Известный российский агент Алексей Сафонов
в интервью корреспонденту Vesti.kz
рассказал, почему хавбек сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов
переходит из "Ростова
" в ЦСКА
и сможет ли он заиграть в московском клубе.
- Алексей, как оцениваете переход Зайнутдинова из "Ростова" в ЦСКА?
- Он хорошо проявлял себя в "Ростове". Учитывая, что не будет иностранцем, он может создать и даже выиграть конкуренцию в ЦСКА. Мне всегда он нравился по игре. Почему продает "Ростов"? Клуб не афиширует, но, может быть, есть какие-то финансовые трудности, но это только можно гадать, надо находиться внутри клуба.
- В России пишут, что он будет конкурентом Щенникова на левом фланге обороны - к слову, вы ведь когда-то были агентом Георгия?
- Да, раньше было. По поводу конкуренции - в футболе без этого никуда. Посмотрим, как будет проявлять себя Зайнутдинов, место в составе никому не гарантировано.
- Бахтиера будут использовать в атаке или все-таки на фланге обороны?
- Мне кажется, в атаке, потому что у ЦСКА сейчас там больше проблем. У него хорошее движение, физика, он должен вписаться в состав. ЦСКА еще славится тем, что у них здоровая атмосфера в коллективе, это не как в "Спартаке", где бывают истерики.
- Как вы думаете, в чем мотивация игрока менять нынешний "Ростов" на ЦСКА?
- ЦСКА - бренд, и, опять же, я говорил, может у "Ростова" какие-то проблемы. Игрок посчитал, что в ЦСКА у него больше перспектив попасть в Лигу чемпионов, Лигу Европы. Кроме того, наверняка он думает и об отъезде в Европу - из ЦСКА это сделать проще, чем из "Ростова". Ну и в финансовом плане Зайнутдинов наверняка выиграет, учитывая, что в ЦСКА пришли спонсоры.
- Вы отлично знакомы с российским рынком, был ли интерес к Бахтиеру со стороны других московских клубов?
- Честно, не слышал, но я его всегда выделял. Если посмотреть на тот же "Локомотив", он бы им подошел, тем более у них сейчас сломался Алексей Миранчук. У "Динамо" другая политика, у них один игрок за 10 миллионов, другой - за 20, по качеству Зайнутдинов может и не хуже, но они больше отдали за вывеску.
Напомним, что по сообщениям российских СМИ, Зайнутдинов уже прибыл
в Москву для подписания контракта с ЦСКА. В нынешнем сезоне РПЛ 22-летний полузащитник сыграл четыре матча за "Ростов".