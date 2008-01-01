Зайнутдинов покинул "Ростов" и отправился на подписание контракта с ЦСКА

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов
покинул расположение "Ростова
", сообщает "РБ-Спорт
".
По информации инсайдера Сергея Егорова
, вопрос о переходе
22-летнего Зайнутдинова в московский ЦСКА решен. Футболист улетел в Москву, где пройдет медосмотр.
Переговоров между клубами не было - в контракте Зайнутдинова с "Ростовом" прописана
сумма отступных, которую выплатит ЦСКА. В случае успешного медосмотра переход будет совершен официально.
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За "Ростов" Зайнутдинов выступает с начала 2019 года. В текущем сезоне он провел четыре матча в российской премьер-лиге, а в прошлом сезоне забил четыре гола и отдал два ассиста в 17 играх.
Ранее сам Зайнутдинов прокомментировал
информацию о возможном переходе в ЦСКА. Также сообщалось, что президент московского клуба Евгений Гинер подключил
свои связи в Казахстане для трансфера игрока.