Зайнутдинов покинул "Ростов" и отправился на подписание контракта с ЦСКА

Казахстанец выступает в России с начала 2019 года.

Бахтиер Зайнутдинов. Фото: ФК "Ростов"©
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 21:39
Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов покинул расположение "Ростова", сообщает "РБ-Спорт". 

По информации инсайдера Сергея Егорова, вопрос о переходе 22-летнего Зайнутдинова в московский ЦСКА решен. Футболист улетел в Москву, где пройдет медосмотр. 

Переговоров между клубами не было - в контракте Зайнутдинова с "Ростовом" прописана сумма отступных, которую выплатит ЦСКА. В случае успешного медосмотра переход будет совершен официально. 

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За "Ростов" Зайнутдинов выступает с начала 2019 года. В текущем сезоне он провел четыре матча в российской премьер-лиге, а в прошлом сезоне забил четыре гола и отдал два ассиста в 17 играх.

Ранее сам Зайнутдинов прокомментировал информацию о возможном переходе в ЦСКА. Также сообщалось, что президент московского клуба Евгений Гинер подключил свои связи в Казахстане для трансфера игрока. 
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Зайнутдинов Бахтиер Ростов ФК ЦСКА Казахстанцы за границей Премьер-лига России Сборная РК по футболу
Футбол Россия
1
Сегодня 21:39
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