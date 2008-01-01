"Роскошный матч казахстанца". Зайнутдинова включили в символическую сборную тура РПЛ

Он поучаствовал в победном голе "Ростова".

Бахтиер Зайнутдинов. Фото: ФК "Ростов"©
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Сегодня 16:14
Футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов вошел в символическую сборную четвертого тура российской премьер-лиги по версии "Советского спорта". 

В матче с "Уфой" Зайнутдинов сыграл на позиции левого защитника и отметился голевой передачей, а его команда победила в гостях - 1:0. 

"Казахстанский вингер на волне слухов о возможном переходе в ЦСКА выдал роскошный матч в Уфе. Именно его очередной проход и прострел в штрафную привел к единственному голу - за авторством Кенто Хасимото", - говорится в публикации. 

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Вместе с Зайнутдиновым в символическую сборную вошли вратарь Юрий Дюпин, защитники Вячеслав Караваев ("Зенит"), Карл Старфельт ("Рубин") и Мурило ("Локомотив"), полузащитники Дуглас Сантос ("Зенит"), Роман Зобнин ("Спартак"), Никита Бурмистров ("Сочи") и Даниил Лесовой ("Арсенал"), нападающие Сердар Азмун ("Зенит") и Александр Соболев ("Спартак").

Ранее сам Зайнутдинов прокомментировал информацию о возможном переходе в ЦСКА. Также сообщалось, что президент московского клуба Евгений Гинер подключил свои связи в Казахстане для трансфера игрока. 
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Сегодня 16:14
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