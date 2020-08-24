"Роскошный матч казахстанца". Зайнутдинова включили в символическую сборную тура РПЛ

Футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов
вошел в символическую сборную четвертого тура российской премьер-лиги
по версии "Советского спорта
".
В матче с "Уфой" Зайнутдинов сыграл на позиции левого защитника и отметился голевой передачей, а его команда победила
в гостях - 1:0.
"Казахстанский вингер на волне слухов о возможном переходе
в ЦСКА выдал роскошный матч в Уфе. Именно его очередной проход и прострел в штрафную привел к единственному голу - за авторством Кенто Хасимото", - говорится в публикации.
Президент ЦСКА Гинер подключил свои связи в Казахстане для трансфера Зайнутдинова - инсайдер
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Вместе с Зайнутдиновым в символическую сборную вошли вратарь Юрий Дюпин,
защитники Вячеслав Караваев
("Зенит"), Карл Старфельт
("Рубин") и Мурило
("Локомотив"), полузащитники Дуглас Сантос
("Зенит"), Роман Зобнин
("Спартак"), Никита Бурмистро
в ("Сочи") и Даниил Лесовой
("Арсенал"), нападающие Сердар Азмун
("Зенит") и Александр Соболев
("Спартак").
Ранее сам Зайнутдинов прокомментировал
информацию о возможном переходе в ЦСКА. Также сообщалось, что президент московского клуба Евгений Гинер подключил
свои связи в Казахстане для трансфера игрока.
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