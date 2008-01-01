Клуб Зайнутдинова потроллил Неймара после поражения в финале Лиги чемпионов

Нападающий французского "Пари Сен-Жермена" Неймар
случайно в соцсетях поздравил с победой в Лиге чемпионов
леверкузенский "Байер"
, а не мюнхенскую "Баварию"
.
"Поражение - это часть спорта. Мы трудимся, боремся до конца. Спасибо каждому за поддержку. Поздравляю "Байер", - написал Неймар в твиттере.
Леверкузенский клуб не остался в стороне. "Спасибо, Неймар! Не понимаю, почему ты поздравляешь нас с отпуском… Но спасибо!", - говорится в ответе "Байера", который в своей истории выходил в финал Лиги чемпионов, но никогда не выигрывал этот турнир.
К ситуации подключился "Ростов"
, за который выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов
.
"Раз уж на то пошло, поздравь и нас, пожалуйста. Вчера, например, мы "Уфу" обыграли", - говорится в сообщении. В той игре казахстанец отдал голевую
.
В финале Лиги чемпионов ПСЖ проиграл "Баварии" со счетом 0:1. Трофей стал шестым в истории мюнхенского клуба. По этому показателю "Бавария" догнала "Ливерпуль".