Клуб Зайнутдинова потроллил Неймара после поражения в финале Лиги чемпионов

Бразилец сам дал повод.

Неймар. Фото: ©Reuters
Новости спорта Футбол Россия
0
Сегодня 14:48
Нападающий французского "Пари Сен-Жермена" Неймар случайно в соцсетях поздравил с победой в Лиге чемпионов леверкузенский "Байер", а не мюнхенскую "Баварию".

"Поражение - это часть спорта. Мы трудимся, боремся до конца. Спасибо каждому за поддержку. Поздравляю "Байер", - написал Неймар в твиттере.

Леверкузенский клуб не остался в стороне. "Спасибо, Неймар! Не понимаю, почему ты поздравляешь нас с отпуском… Но спасибо!", - говорится в ответе "Байера", который в своей истории выходил в финал Лиги чемпионов, но никогда не выигрывал этот турнир.

К ситуации подключился "Ростов", за который выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов.

"Раз уж на то пошло, поздравь и нас, пожалуйста. Вчера, например, мы "Уфу" обыграли", - говорится в сообщении. В той игре казахстанец отдал голевую.



В финале Лиги чемпионов ПСЖ проиграл "Баварии" со счетом 0:1. Трофей стал шестым в истории мюнхенского клуба. По этому показателю "Бавария" догнала "Ливерпуль".
Метки:
Неймар ПСЖ Лига чемпионов Бавария Ростов ФК Зайнутдинов Бахтиер Премьер-лига России Сборная РК по футболу
Футбол Россия
0
Сегодня 14:48
© 2008 - 2020 ТОО «EML»