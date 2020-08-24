Клуб российской премьер-лиги отказался от футболиста сборной Казахстана

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Александр Меркель
не перейдет в "Сочи"
. Об этом сообщает телеграм-канал "Гол емес".
Ранее появилась информация, что 28-летний игрок близок к переходу
в российский клуб. Сообщалось, что переговоры между сторонами находятся в завершающей стадии. Причем "Сочи" был готов подписать Меркеля без
казахстанского паспорта.
Однако сочинцы отказались от идеи трансфера Меркеля. Вместо этого позицию полузащитника "Сочи" закрыл болгарским хавбеком Ивелином Поповым
, перешедшим из "Ростова".
Александр Меркель отказал "Астане" и решил последовать за Исламханом
Последним клубом Меркеля был "Хераклес", за который он выступал с 2018 года. В минувшем сезоне он провел 25 матчей, забил два мяча и отдал четыре голевые передачи.
Также Меркель выступал за "Милан" в 2009-2011 годах, после чего был продан в "Дженоа" за 6,5 миллиона евро. До перехода в нидерландский клуб он выступал за австрийскую "Адмиру", немецкий "Бохум", итальянские "Удинезе" и "Пизу", швейцарский "Грассхопперс" и английский "Уотфорд".
С 2007 по 2011 год футболист играл за юношеские и молодежные сборные Германии разных возрастов, дебют в команде до 19 лет состоялся в матче со сборной Чехии (1:1), где Меркель забил один мяч. В 2015 году стало известно, что Меркель согласился выступать за сборную Казахстана. С тех пор он провел за национальную команду три матча.
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