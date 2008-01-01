Казахстанский футболист стал лучшим игроком тура в российском чемпионате

"СКА-Хабаровск", за который выступает полузащитник молодежной сборной Казахстана Арман Кенесов, представил несколько статических данных по итогам пятого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Так, "СКА-Хабаровск" стал лучшей командой тура по выигранным единоборствам вверху - 65 процентов и единоборствам в обороне (63 процента).
А 19-летний Кенесов стал лучшим игроком тура по обводкам - семь успешных попыток.
Напомним, "СКА-Хабаровск" в пятом туре обыграл "Факел" - 1:0, одержав третью победу победу в сезоне. В той игре Кенесов вышел на замену после перерыва и отыграл второй тайм.
Кенесов - воспитанник "Иртыша". В сезоне-2019 он забил один гол в 12 матчах за родной клуб. За молодежную сборную Казахстана он провел одну игру в отборочном цикле Евро-2021.