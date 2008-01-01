Казахстанский футболист стал лучшим игроком тура в российском чемпионате

"СКА-Хабаровск", за который выступает полузащитник молодежной сборной Казахстана Арман Кенесов, представил несколько статических данных по итогам пятого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.



Так, "СКА-Хабаровск" стал лучшей командой тура по выигранным единоборствам вверху - 65 процентов и единоборствам в обороне (63 процента).



А 19-летний Кенесов стал лучшим игроком тура по обводкам - семь успешных попыток.



Напомним, "СКА-Хабаровск" в пятом туре обыграл "Факел" - 1:0, одержав третью победу победу в сезоне. В той игре Кенесов вышел на замену после перерыва и отыграл второй тайм.



О подписании трехлетнего контракта с 19-летним Кенесовым "СКА-Хабаровск" объявил 7 августа. Казахстанец провел три игры за новый клуб, из которых одна в стартовом составе и две - выходы на замену.



Кенесов - воспитанник "Иртыша". В сезоне-2019 он забил один гол в 12 матчах за родной клуб. За молодежную сборную Казахстана он провел одну игру в отборочном цикле Евро-2021.