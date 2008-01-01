Президент ЦСКА Гинер подключил свои связи в Казахстане для трансфера Зайнутдинова - инсайдер

В "Ростове" хотят сохранить игрока.

Бахтиер Зайнутдинов. Фото: ФК "Ростов"©
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 01:23
Президент московского ЦСКА Евгений Гинер подключил свои связи в Казахстане для осуществления трансфера Бахтиера Зайнутдинова из "Ростова", сообщает инсайдер Иван Карпов из Metaratings.ru

На приобретении Зайнутдинова настоял главный тренер "армейцев" Виктор Гончаренко. Переход еще официально не оформлен, но его вероятность оценивается как высокая. 

При этом "Ростов" сделал Зайнутдинову хорошее предложение о продлении контракта. Нынешнее соглашение казахстанца рассчитано до конца года.

"Гинер подключил свои старые казахские связи, но будет трансфер или нет - неизвестно. Однако наиболее вероятный сценарий, что Зайнутдинов все-таки перейдет в ЦСКА. "Ростов" сделал хорошее предложение 22-летнему казаху (не легионер) о продлении контракта, но, скорее всего, ситуация вынудит парня выбрать Москву, а не Ростов", - добавил Карпов в своем телеграм -канале. 

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Ранее сам Зайнутдинов прокомментировал возможный трансфер в ЦСКА. До этого появилась информация об отступных в его контракте. В текущем сезоне на счету Зайнутдинова четыре игры, а прошлом - четыре гола и два ассиста в 17 матчах. 
Метки:
ЦСКА Зайнутдинов Бахтиер Ростов ФК Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Премьер-лига России
Футбол Россия
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Сегодня 01:23
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