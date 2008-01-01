Президент ЦСКА Гинер подключил свои связи в Казахстане для трансфера Зайнутдинова - инсайдер

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер
подключил свои связи в Казахстане для осуществления трансфера Бахтиера Зайнутдинова
из "Ростова
", сообщает инсайдер Иван Карпов
из Metaratings.ru
.
На приобретении Зайнутдинова настоял главный тренер "армейцев" Виктор Гончаренко. Переход еще официально не оформлен, но его вероятность оценивается как высокая.
При этом "Ростов" сделал Зайнутдинову хорошее предложение о продлении контракта. Нынешнее соглашение казахстанца рассчитано до конца года.
"Гинер подключил свои старые казахские связи, но будет трансфер или нет - неизвестно. Однако наиболее вероятный сценарий, что Зайнутдинов все-таки перейдет в ЦСКА. "Ростов" сделал хорошее предложение 22-летнему казаху (не легионер) о продлении контракта, но, скорее всего, ситуация вынудит парня выбрать Москву, а не Ростов", - добавил Карпов в своем телеграм -канале.
"Очень прилично". Карпин восхитился игрой Зайнутдинова после победы в матче РПЛ
Ранее сам Зайнутдинов прокомментировал
возможный трансфер в ЦСКА. До этого появилась
информация об отступных в его контракте. В текущем сезоне на счету Зайнутдинова четыре игры, а прошлом - четыре гола и два ассиста в 17 матчах.