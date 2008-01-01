"Очень прилично". Карпин восхитился игрой Зайнутдинова после победы в матче РПЛ

Главный тренер "Ростова
" Валерий Карпин
после победы над "Уфой
" прокомментировал игру полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова
в текущем сезоне.
Игра четвертого тура российской премьер-лиги
прошла сегодня, 23 августа, и завершилась
со счетом 1:0. Вышедший в старте Зайнутдинов поучаствовал в победном голе.
- Выиграли, три очка взяли - это то, что нам сейчас было нужно, потому что команда не добрала очков в матчах с "Зенитом" и "Динамо". Сегодня, слава богу, получилось взять, хотя не реализовали некоторое количество моментов, - цитирует Карпина пресс-служба "Ростова".
- Зайнутдинов сегодня действовал ниже, чем обычно, почему? И как вам вообще игра в этом сезоне?
- Очень достойно, очень прилично. Да, номинально, так скажем, играл левого защитника, но мы понимали, что больше времени он будет проводить в атаке.
Ранее сообщалось, что Зайнутдинов близок
к переходу в московский ЦСКА. "Армейцы" могут не вести переговоры
с "Ростовом", а заплатить отступные, прописанные в контракте казахстанца. В трансфере Зайнутдинова заинтересован
главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко
.