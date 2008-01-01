"Очень прилично". Карпин восхитился игрой Зайнутдинова после победы в матче РПЛ

Казахстанец поучаствовал в решающем голе.

Валерий Карпин и Бахтиер Зайнутдинов. Фото: ФК "Ростов"©
Новости спорта Футбол Россия
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Вчера 22:54
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после победы над "Уфой" прокомментировал игру полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова в текущем сезоне. 

Игра четвертого тура российской премьер-лиги прошла сегодня, 23 августа, и завершилась со счетом 1:0. Вышедший в старте Зайнутдинов поучаствовал в победном голе. 

- Выиграли, три очка взяли - это то, что нам сейчас было нужно, потому что команда не добрала очков в матчах с "Зенитом" и "Динамо". Сегодня, слава богу, получилось взять, хотя не реализовали некоторое количество моментов, - цитирует Карпина пресс-служба "Ростова". 

- Зайнутдинов сегодня действовал ниже, чем обычно, почему? И как вам вообще игра в этом сезоне?
- Очень достойно, очень прилично. Да, номинально, так скажем, играл левого защитника, но мы понимали, что больше времени он будет проводить в атаке. 

Ранее сообщалось, что Зайнутдинов близок к переходу в московский ЦСКА. "Армейцы" могут не вести переговоры с "Ростовом", а заплатить отступные, прописанные в контракте казахстанца. В трансфере Зайнутдинова заинтересован главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко
Метки:
Ростов ФК Зайнутдинов Бахтиер Премьер-лига России Казахстанцы за границей Сборная РК по футболу
Футбол Россия
0
Вчера 22:54
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