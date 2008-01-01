Зайнутдинов отдал первую голевую передачу в сезоне и помог "Ростову" победить в матче с удалением

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов
сыграл за "Ростов
" в гостевом матче с "Уфой
" и отметился первым результативным действием в сезоне, передает корреспондент Vesti.kz
.
Игра четвертого тура российской премьер-лиги
прошла сегодня, 23 августа, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. С 39-й минуты "Уфа" играла в меньшинстве из-за удаления форварда Вячеслава Кротова
, а победу "Ростову" принес гол японского полузащитника Кенто Хасимото
, которому ассистировал Зайнутдинов.
В этой встрече Зайнутдинов вышел в стартовом составе и был заменен на 84-й минуте. Казахстанец начинал с первых минут все игры в текущем сезоне.
С шестью очками "Ростов" идет восьмым, а "Уфа", у которой четыре балла, занимает 11-е место из 16 клубов. В пятом туре команда Зайнутдинова 26 августа в 23:30 по времени Нур-Султана примет дома "Урал" (пять очков, десятое место).
Сегодня стало известно, что Зайнутдинов близок
к переходу в московский ЦСКА. "Армейцы" могут не вести переговоры
с "Ростовом", а заплатить отступные, прописанные в контракте казахстанца. В трансфере Зайнутдинова заинтересован
главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко
.