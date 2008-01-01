Зайнутдинов отдал первую голевую передачу в сезоне и помог "Ростову" победить в матче с удалением

Казахстанцем интересуется ЦСКА.

Бахтиер Зайнутдинов. Фото: ФК "Ростов"©
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 21:24
Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов сыграл за "Ростов" в гостевом матче с "Уфой" и отметился первым результативным действием в сезоне, передает корреспондент Vesti.kz

Игра четвертого тура российской премьер-лиги прошла сегодня, 23 августа, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. С 39-й минуты "Уфа" играла в меньшинстве из-за удаления форварда Вячеслава Кротова, а победу "Ростову" принес гол японского полузащитника Кенто Хасимото, которому ассистировал Зайнутдинов. 

В этой встрече Зайнутдинов вышел в стартовом составе и был заменен на 84-й минуте. Казахстанец начинал с первых минут все игры в текущем сезоне. 

С шестью очками "Ростов" идет восьмым, а "Уфа", у которой четыре балла, занимает 11-е место из 16 клубов. В пятом туре команда Зайнутдинова 26 августа в 23:30 по времени Нур-Султана примет дома "Урал" (пять очков, десятое место).  

Сегодня стало известно, что Зайнутдинов близок к переходу в московский ЦСКА. "Армейцы" могут не вести переговоры с "Ростовом", а заплатить отступные, прописанные в контракте казахстанца. В трансфере Зайнутдинова заинтересован главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко
Метки:
Зайнутдинов Бахтиер Премьер-лига России Ростов ФК Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей
Футбол Россия
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Сегодня 21:24
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