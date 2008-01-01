Тренер российского клуба оценил игру казахстанского футболиста

Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев
после победы над "Химками
" отметил универсальность казахстанского защитника Марата Быстрова
.
Игра четвертого тура российской премьер-лиги завершилась
со счетом 2:1. Вышедший в старте Быстров провел на поле все 90 минут.
- Во втором тайме вы выдвинули Быстрова вперед, в полузащиту. Возможно ли, что в будущем он будет играть на этой позиции чаще?
- Я хорошо знаю возможности Быстрова. Когда мы обсуждали его кандидатуру с руководством клуба и спортивным отделом, я сказал, что это универсальный футболист, который может закрыть сразу четыре позиции. В матче с "Химками" мы смогли это увидеть, - цитирует Талалаева официальный сайт
"Ахмата".
Для Быстрова прошедший матч стал вторым за "Ахмат". Дебютировал
он 19 августа, выйдя в старте против "Ротора" - 3:1.
О переходе Быстрова в "Ахмат" из "Ордабасы" стало известно
15 августа. На следующий день российский клуб представил
новичка, который получил двухлетний контракт и 96-й номер.
Ранее Быстров рассказал
, что в "Ахмат" его пригласил Талалаев, с которым они знакомы по работе в "Тамбове". Он впервые в карьере будет выступать в РПЛ.
С 2017 года Быстров принадлежал "Астане", за которую в итоге не сыграл ни одного матча. Сначала он отправился в аренду в "Тобол
", а с 2019 года играл за "Ордабасы" Всего в КПЛ защитник провел 41 матч и забил один гол.
В октябре 2018 года Быстров принял
казахстанское гражданство. В феврале 2019-го он дебютировал за сборную в товарищеском матче против Молдовы (1:0), которая не учитывается в реестре ФИФА.
До переезда в КПЛ Быстров выступал в России за "Тамбов", "Челябинск" и "Магнитогорск". Родился же футболист в Костанайской области. В 13-летнем возрасте он вместе с семьей переехал в Россию, его мама - этническая казашка из Челябинской области.