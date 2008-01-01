Последний матч за "Ростов"? Зайнутдинов попал в стартовый состав на игру с "Уфой"

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов
вошел в стартовый состав "Ростова
" на матч с "Уфой", передает корреспондент Vesti.kz.
Игра четвертого тура российской премьер-лиги начнется в 19:30 по времени Нур-Султана. В трех предыдущих матчах в РПЛ Зайнутдинов также выходил в старте "Ростова".
Сегодня стало известно, что Зайнутдинов близок
к переходу в московский ЦСКА. "Армейцы" могут не вести переговоры
с "Ростовом", а заплатить отступные, прописанные в контракте казахстанца. В трансфере Зайнутдинова заинтересован
главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко
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