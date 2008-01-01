Инсайдер рассказал про отступные в контракте Зайнутдинова и кто заинтересован в его трансфере в ЦСКА

Соглашение казахстанца с "Ростовом" рассчитан до конца года.

Бахтиер Зайнутдинов. Фото: ФК "Ростов"©
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 17:34
В контракте полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова с российским "Ростовом" прописаны отступные, сообщает инсайдер Сергей Егоров в своем телеграм-канале

Он отмечает, что московский ЦСКА не будет вести переговоры, а просто заплатит эту сумму. Видеть Зайнутдинова в клубе хочет главный тренер армейцев Виктор Гончаренко

Егоров не уточнил сумму отступных, но Transfermarkt оценивает Зайнутдинова в 2 миллиона евро. 

"Не нужны ни переговоры, ни договоренности. У игрока прописаны отступные в контракте, за них и забирают. Важна только позиция футболиста. Гончаренко желает видеть игрока - вопрос только в том, сколько в этой команде продержится сам Гончаренко", - написал Егоров. 

Ранее сообщалось, что 22-летний Зайнутдинов близок к переходу в ЦСКА. Контракт казахстанца с "Ростовом" рассчитан до конца 2020 года. 

В текущем сезоне РПЛ Зайнутдинов провел три игры. В прошлом сезоне он забил три гола и отдал два ассиста в 17 матчах. За "Ростов" казахстанец выступает с начала 2019 года. 
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Футбол Россия
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Сегодня 17:34
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