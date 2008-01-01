Зайнутдинов близок к переходу из "Ростова" в ЦСКА

ЦСКА ведет переговоры о приобретении хавбека "Ростова" и сборной Казахстана по футболу Бахтиера Зайнутдинова, сообщает "Чемпинат". Стороны близки к договоренности.

В прошлом сезоне чемпионата России Зайнутдинов провел за "Ростов" 17 матчей, в которых записал в свой актив четыре гола и сделал одну результативную передачу. В новом сезоне РПЛ на его счету три игры, в которых он получил две желтые карточки. Контракт полузащитника с "Ростовом" рассчитан до 2020 года, а его трансферная стоимость оценивается в два миллиона евро.

На данный момент ЦСКА занимает седьмое место в российской премьер-лиге, набрав семь очков. "Ростов" в свою очередь располагается на 13-м месте, набрав три балла. В следующем туре чемпионата России ЦСКА сыграет с "Краснодаром", а "Ростов" проведет матч с "Уфой".