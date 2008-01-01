Казахстанский футболист помог клубу РПЛ забить два гола за минуту и вырвать волевую победу

Соперник не реализовал пенальти.

Марат Быстров. Фото: ФК "Ахмат"
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 21:31
Казахстанский защитник Марат Быстров провел второй матч за грозненский "Ахмат", передает корреспондент Vesti.kz.

28-летний игрок вышел в стартовом составе на матч четвертого тура российской премьер-лиги с "Химками". Встреча прошла в Химках и завершилась со счетом 2:1 в пользу "Ахмата". В составе победителей забили Владимир Ильин (73-я минута, с пенальти) и Артем Тимофеев (74).

У "Химок" отличился Егор Данилкин (21). При этом на 65-й минуте игрок хозяев Артем Полярус не реализовал пенальти, на 77-й минуте с поля был удален его одноклубник Брайн Идову, а на 94-й минуте красную карточку увидел перед собой еще один футболист "Химок" Кирилл Боженов.





"Ахмат" набрал семь очков после четырех туров. На счету "Химок", потерпевших три поражения в четырех матчах, один балл.

Для Быстрова этот матч стал вторым в РПЛ. В "Ахмат" он перешел 16 августа, подписав двухлетний контракт.

С 2017 года Быстров принадлежал "Астане", за которую в итоге не сыграл ни одного матча. Сначала он отправился в аренду в "Тобол", а с 2019 года играл за "Ордабасы" Всего в КПЛ защитник провел 41 матч и забил один гол.

В октябре 2018 года Быстров принял казахстанское гражданство. В феврале 2019-го он дебютировал за сборную в товарищеском матче против Молдовы (1:0), которая не учитывается в реестре ФИФА.

До переезда в КПЛ Быстров выступал в России за "Тамбов", "Челябинск" и "Магнитогорск". Родился же футболист в Костанайской области. В 13-летнем возрасте он вместе с семьей переехал в Россию, его мама - этническая казашка из Челябинской области. 

Метки:
Быстров Марат Ахмат ФК Премьер-лига России Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей
Футбол Россия
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Сегодня 21:31
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