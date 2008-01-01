Российский клуб одержал победу после выхода на поле казахстанского футболиста

Все решилось во втором тайме.

Фото: ФК "СКА-Хабаровск"©
Новости спорта Футбол Россия
0
Сегодня 12:56
Российский "СКА-Хабаровск", за который выступает полузащитник молодежной сборной Казахстана Арман Кенесов, со счетом 1:0 победил "Факел" в домашнем матче пятого тура футбольной национальной лиги (ФНЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Решающий гол на 70-й минуте забил Дмитрий Барков. Таким образом, "СКА-Хабаровск" одержал третью победу в чемпионате при двух поражениях, набрал девять очков и поднялся с десятого места на четвертое. "Факел", отстав на пять баллов, расположился на 16-й позиции из 22.

19-летний Кенесов появился на поле сразу после перерыва, заменив другого лимитчика Даниила Иванкова.

Игроком российского клуба казахстанец стал 7 августа. Первую игру за него провел с "Текстильщиком" (0:1), выйдя на замену на 81-й минуте.

Кенесов - воспитанник "Иртыша", за который в 2019 году сыграл 12 матчей в КПЛ, забив один гол и отдав один ассист. За молодежную сборную Казахстана провел одну игру в отборочном цикле Евро-2021.
Метки:
Футбол Кенесов Арман Россия СКА-Хабаровск Сборная РК по футболу Иртыш ФК КПЛ-2020
Футбол Россия
0
Сегодня 12:56
© 2008 - 2020 ТОО «EML»