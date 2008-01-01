Футболист молодежной сборной Казахстана не попал в стартовый состав российского клуба на матч чемпионата

Команда идет на десятом месте.

Арман Кенесов. Фото: ФК "СКА-Хабаровск"©
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 10:33
Сегодня, 22 августа, российский "СКА-Хабаровск", за который выступает полузащитник молодежной сборной Казахстана Арман Кенесов, дома примет "Факел", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч пятого тура футбольной национальной лиги (ФНЛ) начнется в 11:00 по времени Нур-Султана. Казахстанец начнет встречу на скамейке запасных.

Перед этой игрой "СКА-Хабаровск" с шестью очками занимает десятое место из 22, "Факел" с отставанием на два балла располагается на 15-й строчке.

Отметим, что о подписании трехлетнего контракта с 19-летним Кенесовым "СКА-Хабаровск" объявил 7 августа, представив его оригинальным видео. В ФНЛ он выступает как лимитчик - казахстанцы не считаются легионерами в России.

Воспитанник "Иртыша" Кенесов в 2019 году в 12 матчах за родной клуб в КПЛ забил один гол и отдал один ассист. За молодежную сборную Казахстана провел одну игру в отборочном цикле Евро-2021.
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Футбол Кенесов Арман СКА-Хабаровск Россия Сборная РК по футболу КПЛ-2020 Иртыш ФК
Футбол Россия
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Сегодня 10:33
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