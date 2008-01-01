Футболист молодежной сборной Казахстана не попал в стартовый состав российского клуба на матч чемпионата

Сегодня, 22 августа, российский "СКА-Хабаровск"
, за который выступает полузащитник молодежной сборной Казахстана Арман Кенесов
, дома примет "Факел"
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Матч пятого тура футбольной национальной лиги (ФНЛ) начнется в 11:00 по времени Нур-Султана. Казахстанец начнет встречу на скамейке запасных.
Перед этой игрой "СКА-Хабаровск" с шестью очками занимает десятое место из 22, "Факел" с отставанием на два балла располагается на 15-й строчке.
Отметим, что о подписании трехлетнего контракта с 19-летним Кенесовым "СКА-Хабаровск" объявил
7 августа, представив его оригинальным видео
. В ФНЛ он выступает как лимитчик - казахстанцы не считаются легионерами в России.
Воспитанник "Иртыша" Кенесов в 2019 году в 12 матчах за родной клуб в КПЛ забил один гол и отдал один ассист. За молодежную сборную Казахстана провел одну игру в отборочном цикле Евро-2021.