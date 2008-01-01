Зайнутдинов попал в топ-5 лучших игроков "Ростова" в матче с "Зенитом"

Он отыграл всю игру.

Бахтиер Зайнутдинов. Фото: ФК "Ростов"©
Новости спорта Футбол Россия
0
Сегодня 11:48
Футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов оказался в пятерке лучших игроков "Ростов" в матче с "Зенитом" по результатам голосования болельщиков, передает корреспондент Vesti.kz.

Лучшим игроком был признан Матиас Норманн, набравший 4,4 балла. За ним расположились Сергей Песьяков - 4,0, Бахтиер Зайнутдинов - 3,9, Павел Мамаев - 3,8 и Максим Осипенко - 3,7⁣.

Напомним, что "Ростов" в рамках второго тура на своем поле уступил "Зениту" - 0:2. 22-летний Зайнутдинов отыграл полный матч, как и следующий с московским "Динамо", которому ростовчане проиграли на выезде с таким же счетом. 

После трех игр "Ростов", набрав три очка, расположился на десятом месте из 16. Следующую встречу команда Валерия Карпина проведет в гостях против "Уфы" 23 августа.
Метки:
Футбол Россия Премьер-лига России Казахстанцы за границей Зайнутдинов Бахтиер Ростов ФК Сборная РК по футболу Зенит
Футбол Россия
0
Сегодня 11:48
© 2008 - 2020 ТОО «EML»