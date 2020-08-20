Зайнутдинов попал в топ-5 лучших игроков "Ростова" в матче с "Зенитом"

Футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов
оказался в пятерке лучших игроков "Ростов"
в матче с "Зенитом"
по результатам голосования болельщиков, передает корреспондент Vesti.kz
.
Лучшим игроком был признан Матиас Норманн, набравший 4,4 балла. За ним расположились Сергей Песьяков - 4,0, Бахтиер Зайнутдинов - 3,9, Павел Мамаев - 3,8 и Максим Осипенко - 3,7.
Напомним, что "Ростов" в рамках второго тура на своем поле уступил
"Зениту" - 0:2. 22-летний Зайнутдинов отыграл полный матч, как и следующий с московским "Динамо", которому ростовчане проиграли
на выезде с таким же счетом.
После трех игр "Ростов", набрав три очка, расположился на десятом месте из 16. Следующую встречу команда Валерия Карпина проведет в гостях против "Уфы" 23 августа.
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