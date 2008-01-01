Тренер Зайнутдинова высказался о втором поражении "Ростова" в РПЛ

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин
после матча с "Динамо"
ответил на вопросы журналистов. Его комментарии приводит пресс-служба
клуба.
- Обидное поражение, здорово начали, создавали давление. Почему так получилось?
- Доминировали на поле 40 минут практически, дальше центра поля "Динамо" не выходило. Претензии предъявлять некому и нечего. Пропустили с пенальти, после него, как ушат холодной воды, еще и пропустили со стандарта. Вторую игру пропускаем пенальти и стандарт. Во втором тайме неправильно располагались на поле и вскрывали оборону.
- Не показалось ли, что Новиков ожидал такой игры и умышленно сел в оборону, потому что "Ростов" привык атаковать в начале игры.
- Я, мягко говоря, не уверен, что они сели глубоко умышленно, а не потому что мы заставили их сесть глубоко.
- Что с Поповым? Как скоро он вернется в строй?
- Все объявим.
- Вы забили пока только один гол в сезоне, все дело в реализации?
- Во втором тайме, да. В первом тайме было очень много моментов и давление мы создавали, моменты были, во втором тайме неправильно стали атаковать от большого желания - хотели отыграться. Но если нет голов, то, естественно, это проблема реализации.
- В чем видите резервы для усиления?
- Забивать голы.
- Три тура прошло. Как оцените старт "Ростова". Ожидали большего?
- Да, ожидали большего. С другой стороны, календарь вносит свои коррективы. Хотелось бы побед. Команда заслуживает большего.
Напомним, что "Ростов" в рамках третьего тура уступил
"Динамо" - 0:2, потерпев второе поражение в российской премьер-лиге. Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов
отыграл полный матч, а на 16-й минуте получил желтую карточку. В текущем сезоне на счету 22-летнего казахстанца теперь три игры. В каждой из них он выходил в стартовом составе, но без замены провел только матч с динамовцами.
После трех матчей "Ростов", набрав три очка, оказался на десятом месте из 16, тогда как "Динамо" с четырехочковым отрывом расположился на третьей строчке.