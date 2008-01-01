"Ростов" с Зайнутдиновым в стартовом составе потерпел поражение за три минуты

Казахстанец провел первый полный матч в сезоне.

Бахтиер Зайнутдинов (в центре). Фото: ФК "Ростов"©
Новости спорта Футбол Россия
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Вчера 23:55
Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов сыграл за "Ростов" в гостевом матче с московским "Динамо", передает корреспондент Vesti.kz

Игра третьего тура российской премьер-лиги в Москве завершилась со счетом 0:2. У "Динамо" на 42-й минуте пенальти реализовал немецкий форвард Макс Филипп, а на 45-й после подачи с углового отличился нападающий сборной России Николай Комличенко, опередивший Зайнутдинова. 

В этом матче Зайнутдинов вышел в стартовом составе. На 16-й минуте казахстанец получил желтую карточку. 

Казахстанский футболист вышел в старте и дебютировал с победы в российской премьер-лиге

Набрав семь очков, "Динамо" поднялось на третье место, а "Ростов" с тремя баллами идет десятым из 16 клубов. В следующем туре команда Зайнутдинова 23 августа в 19:30 по времени Нур-Султана в гостях встретится с "Уфой", которая имеет четыре очка и занимает девятое место. 

В текущем сезоне на счету 22-летнего Зайнутдинова теперь три игры. В каждой из них он выходил в стартовом составе, но без замены провел только матч с "Динамо". 
Метки:
Ростов ФК Зайнутдинов Бахтиер Премьер-лига России Казахстанцы за границей Динамо Москва Сборная РК по футболу
Футбол Россия
0
Вчера 23:55
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