Казахстанский футболист вышел в старте и дебютировал с победы в российской премьер-лиге

Сезон он начинал в КПЛ.

Новости спорта Футбол Россия
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Вчера 22:58
Казахстанский защитник Марат Быстров дебютировал за грозненский "Ахмат", передает корреспондент Vesti.kz

Его команда сегодня, 19 августа, дома в рамках третьего тура российской премьер-лиги победила волгоградский "Ротор" - 3:1. У хозяев на 47-й минуте забил Владимир Ильин, а на 53-й и 61-й - албанец Одисе Роши, оформивший дубль, на что гости ответили лишь точным ударом Сергея Серченкова на 58-й минуте.

При этом у "Ахмата" на 30-й минуте пенальти не смог реализовать венесуэлец Андрес Понсе, а "Ротор" на 71-й остался в меньшинстве - вторую желтую получил арендованный у московского ЦСКА ивуарийский защитник Седрик Гогуа, который до РПЛ выступал за "Кайрат". 

В прошедшем матче Быстров вышел в стартовом составе и отыграл без замены. Эта игра стала для него первой в РПЛ в карьере. 

Набрав четыре очка, "Ахмат" идет восьмым, а "Ротор", потерпевший три поражения, занимает последнее, 16-е, место. В следующем туре грозненцы 22 августа в 19:00 по времени Нур-Султана сыграют в гостях с "Химками", которые с одним баллом располагаеюся 15-ми в таблице. 

О переходе Быстрова в "Ахмат" стало известно 15 августа. На следующий день российский клуб представил новичка, который получил двухлетний контракт и 96-й номер. 

Ранее Быстров рассказал, что в "Ахмат" его пригласил главный тренер Андрей Талалаев, с которым они знакомы по работе в "Тамбове". Он впервые в карьере будет выступать в РПЛ.

Сколько "Ахмат" заплатил за трансфер Быстрова

С 2017 года Быстров принадлежал "Астане", за которую в итоге не сыграл ни одного матча. Сначала он отправился в аренду в "Тобол", а с 2019 года играл за "Ордабасы" Всего в КПЛ защитник провел 41 матч и забил один гол. 

В октябре 2018 года Быстров принял казахстанское гражданство. В феврале 2019-го он дебютировал за сборную в товарищеском матче против Молдовы (1:0), которая не учитывается в реестре ФИФА. 

До переезда в КПЛ Быстров выступал в России за "Тамбов", "Челябинск" и "Магнитогорск". Родился же футболист в Костанайской области. В 13-летнем возрасте он вместе с семьей переехал в Россию, его мама - этническая казашка из Челябинской области. 
Метки:
Ахмат ФК Премьер-лига России Кайрат ФК Быстров Марат Казахстанцы за границей
Футбол Россия
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Вчера 22:58
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