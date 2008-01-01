Прямая трансляция матча Зайнутдинова за "Ростов"

Его команда сыграет в гостях.

Бахтиер Зайнутдинов. Фото: ФК "Ростов"©
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 18:08
Сегодня, 19 августа, "Ростов", за который выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, проведет гостевой матч с московским "Динамо", передает корреспондент Vesti.kz

Игра третьего тура российской премьер-лиги начнется в 22:00 по времени Нур-Султана. Посмотреть ее в прямом эфире можно будет здесь

В предстоящем матче встретятся соседи по таблице: "Динамо" с четырьмя очками идет шестым, "Ростов" с тремя баллами занимает седьмое место из 16 клубов. 

В текущем сезоне 22-летний Зайнутдинов дважды вышел в стартовом составе - против "Зенита" (1:2) и "Тамбова" (1:0), но был заменен во втором тайме.
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Зайнутдинов Бахтиер Ростов ФК Динамо Москва Казахстанцы за границей Премьер-лига России Сборная РК по футболу
Футбол Россия
0
Сегодня 18:08
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