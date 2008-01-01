Прямая трансляция матча Зайнутдинова за "Ростов"

Сегодня, 19 августа, "Ростов
", за который выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов
, проведет гостевой матч с московским "Динамо
", передает корреспондент Vesti.kz
.
Игра третьего тура российской премьер-лиги
начнется в 22:00 по времени Нур-Султана. Посмотреть ее в прямом эфире можно будет здесь
.
В предстоящем матче встретятся соседи по таблице: "Динамо" с четырьмя очками идет шестым, "Ростов" с тремя баллами занимает седьмое место из 16 клубов.
В текущем сезоне 22-летний Зайнутдинов дважды вышел в стартовом составе - против "Зенита" (1:2) и "Тамбова" (1:0), но был заменен во втором тайме.