Казахстанский футболист дебютировал с победы в новом сезоне российской премьер-лиги

Скоро к команде может присоединиться Александр Меркель.

Акмаль Бахтияров. Фото: ФК "Сочи"©
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Сегодня 23:03
Полузащитник молодежной сборной Казахстана Акмаль Бахтияров сыграл за "Сочи" в победном матче с казанским "Рубином", передает корреспондент Vesti.kz

Игра третьего тура российской премьер-лиги проходила сегодня, 14 августа, и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. За "Сочи" забили словенец Миха Мевля (44-я минута), эквадорец Кристиан Нобоа (85) и серб Иван Миладинович (91). У "Рубина" с пенальти забил Иван Игнатьев (67) и Денис Макаров (76). 

В этом матче Бахтияров вышел на замену на 83-й минуте при счете 1:2. Казахстанец, который дебютировал в новом сезоне РПЛ, заменил форварда Никиту Бурмистрова

Для "Сочи" эта победа стала первой в сезоне РПЛ. С пятью очками клуб идет четвертым, а "Рубин" с одним баллом занимает 14-е место из 16 клубов.

В следующем туре "Сочи" 22 августа в 23:00 по времени Нур-Султана встретится в Волгограде с "Ротором", который после двух игр замыкает таблицу. 

22-летний Бахтияров выступает за "Сочи" с начала 2019 года. В прошлом сезоне РПЛ он провел два матча. 

Ранее стало известно, что "Сочи" может подписать полузащитника сборной Казахстана Алекандра Меркеля. С этого сезона казахстанцы не считаются легионерами в РПЛ, но у Меркеля возникли проблемы с документами, однако клуб готов заявить его как иностранца. 
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Футбол Россия
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Сегодня 23:03
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