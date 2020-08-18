Этнический казах из РПЛ рассказал о переходе в другой российский клуб

Футболист с казахскими корнями Исламжан Насыров перешел на правах аренды из "Урала" в "Оренбург". В беседе с корреспондентом Vesti.kz 22-летний защитник объяснил, с чем связано такое решение.
"Миша Меркулов еще зимой ушел из "Урала" в "Рубин", на зимних сборах очень рассчитывали на меня, но, к сожалению, в начале сборов я получил травму,и пропустил в совокупности около трех месяцев. Тренерскому штабу пришлось искать игрока на позицию, уже после восстановления я получал мало игрового времени, в этом, конечно, я никого винить не буду, виноват только сам.
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