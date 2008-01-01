Сколько российский клуб заплатил за трансфер казахстанского футболиста

Контракт подписан на два года.

Марат Быстров. Фото: ФК "Ахмат"©
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Сегодня 19:47
Казахстанский защитник Марат Быстров перешел в российский "Ахмат" в качестве свободного агента, сообщает журналист Айдын Кожахмет в Instagram

Права на игрока принадлежали "Астане", а с 2019 года он выступал на правах аренды за "Ордабасы". 

"Быстров достался "Ахмату" бесплатно. Как это возможно? Все дело в том, что в "Астане" не рассчитывали на флангового защитника, а "Ордабасы" согласился не чинить препятствий игроку, если он откажется от денег, которые шымкентцы ему задолжали. Марат согласился, поскольку хотел попробовать свои силы в РПЛ", - пишет Кожахмет. 

О переходе Быстрова в "Ахмат" стало известно 15 августа. На следующий день российский клуб представил новичка, который получил двухлетний контракт и 96-й номер. 

Ранее Быстров рассказал, что в "Ахмат" его пригласил главный тренер Андрей Талалаев, с которым они знакомы по работе в "Тамбове". Он впервые в карьере будет выступать в РПЛ.

С 2017 года Быстров принадлежал "Астане", за которую в итоге не сыграл ни одного матча. Сначала он отправился в аренду в "Тобол", а с 2019 года играл за "Ордабасы" Всего в КПЛ защитник провел 41 матч и забил один гол. 

В октябре 2018 года Быстров принял казахстанское гражданство. В феврале 2019-го он дебютировал за сборную в товарищеском матче против Молдовы (1:0), которая не учитывается в реестре ФИФА. 

До переезда в КПЛ Быстров выступал в России за "Тамбов", "Челябинск" и "Магнитогорск". Родился же футболист в Костанайской области. В 13-летнем возрасте он вместе с семьей переехал в Россию, его мама - этническая казашка из Челябинской области. 
Метки:
Быстров Марат Ахмат ФК Ордабасы ФК Астана ФК КПЛ-2020 Премьер-лига России Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей
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