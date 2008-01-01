Клуб российской премьер-лиги представил казахстанского футболиста

Российский "Ахмат
" на официальном сайте
представил казахстанского новичка Марата Быстрова
.
28-летний защитник подписал
двухлетний контракт и получил 96-й номер. Сегодня, 16 августа, он проведет первую тренировку с командой.
Ранее Быстров рассказал
, что в "Ахмат" его пригласил главный тренер Андрей Талалаев
, с которым они знакомы по работе в "Тамбове". Он впервые в карьере будет выступать в РПЛ.
С 2017 года Быстров принадлежал "Астане
", за которую в итоге не сыграл ни одного матча. Сначала он отправился в аренду в "Тобол
", а с 2019 года играл за "Ордабасы
". Всего в КПЛ защитник провел 41 матч и забил один гол.
В октябре 2018 года Быстров принял
казахстанское гражданство. В феврале 2019-го он дебютировал за сборную в товарищеском матче против Молдовы (1:0), которая не учитывается в реестре ФИФА.
До переезда в КПЛ Быстров выступал в России за "Тамбов", "Челябинск" и "Магнитогорск". Родился же футболист в Костанайской области. В 13-летнем возрасте он вместе с семьей переехал в Россию, его мама - этническая казашка из Челябинской области.