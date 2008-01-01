Клуб российской премьер-лиги представил казахстанского футболиста

Он уже определился с игровым номером.

Марат Быстров. Фото: ФК "Ахмат"©
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 19:56
Российский "Ахмат" на официальном сайте представил казахстанского новичка Марата Быстрова

28-летний защитник подписал двухлетний контракт и получил 96-й номер. Сегодня, 16 августа, он проведет первую тренировку с командой. 

Ранее Быстров рассказал, что в "Ахмат" его пригласил главный тренер Андрей Талалаев, с которым они знакомы по работе в "Тамбове". Он впервые в карьере будет выступать в РПЛ.

С 2017 года Быстров принадлежал "Астане", за которую в итоге не сыграл ни одного матча. Сначала он отправился в аренду в "Тобол", а с 2019 года играл за "Ордабасы". Всего в КПЛ защитник провел 41 матч и забил один гол. 

В октябре 2018 года Быстров принял казахстанское гражданство. В феврале 2019-го он дебютировал за сборную в товарищеском матче против Молдовы (1:0), которая не учитывается в реестре ФИФА. 

До переезда в КПЛ Быстров выступал в России за "Тамбов", "Челябинск" и "Магнитогорск". Родился же футболист в Костанайской области. В 13-летнем возрасте он вместе с семьей переехал в Россию, его мама - этническая казашка из Челябинской области. 
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Футбол Россия
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Сегодня 19:56
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