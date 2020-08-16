17-летний футболист потерял сознание во время матча и умер

После потери сознания в матче юношеских команд умер 17-летний футболист Михаил Колосов
, сообщает официальный сайт
Российского футбольного союза (РФС).
"РФС выражает соболезнования родным и близким Михаила Колосова. Футболисту 2003 года рождения стало плохо во время матча за команду Москомспорта "Олимпик". Игрока доставили в реанимацию, но врачам не удалось спасти жизнь Михаила. РФС выясняет обстоятельства гибели игрока", - говорится в сообщении.
Футбольный клуб "Строгино", на базе которого проходил матч, сообщил, что у Колосова ранее не было проблем со здоровьем.
"Медицинским сотрудником "Строгино" тут же была оказана первая помощь. Оперативно прибыла бригада врачей. Около получаса в машине скорой помощи медики оказывали помощь игроку, после чего отправились в больницу. К сожалению, врачам не удалось спасти жизнь Михаила, он скончался в реанимации.
Михаил регулярно проходил медицинское обследование, и ранее никаких проблем со здоровьем у него зафиксировано не было. Москомспорт и ФК "Строгино" приносят соболезнования всем родным и близким Михаила. Его семье будет оказана всесторонняя помощь".
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