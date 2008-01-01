Российский клуб одержал первую победу после подписания казахстанского футболиста

Он подписал трехлетний контракт.

Арман Кенесов (с мячом). Фото: ФК "Крылья Советов"©
Новости спорта Футбол Россия
0
Сегодня 15:26
Российский "СКА-Хабаровск", за который выступает полузащитник молодежной сборной Казахстана Арман Кенесов, победил астраханский "Волгарь" в домашнем матче, передает корреспондент Vesti.kz

Игра четвертого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) завершилась со счетом 1:0. Ее исход решил гол нападающего Дмитрия Баркова на девятой минуте. При этом гости на 90-й остались в меньшинстве - вторую желтую карточку получил полузащитник Юрий Журавлев, появившийся на поле на 39-й. 

В прошедшем матче Кенесов остался на скамейке запасных. На его счету пока одна игра - против "Крыльев Советов" (0:2), в которой он вышел в старте и был заменен на 39-й минуте. 

С шестью очками "СКА-Хабаровск" идет на седьмом месте, а "Волгарь" с тремя баллами занимает 11-ю строчку из 22 клубов. В следующем туре хабаровчане 22 августа в 18:00 по времени Нур-Султана примут дома воронежский "Факел", который с тремя очками располагается на 18-й позиции. 

О подписании трехлетнего контракта с 19-летним Кенесовым "СКА-Хабаровск" объявил 7 августа, представив его оригинальным видео. В ФНЛ он будет играть как лимитчик - казахстанцы не считаются легионерами в России.

Воспитанник "Иртыша" Кенесов в 2019 году в 12 матчах за родной клуб в КПЛ забил один гол и отдал один ассист. За молодежную сборную Казахстана он провел одну игру в отборочном цикле Евро-2021.
Метки:
Кенесов Арман Казахстанцы за границей Сборная РК по футболу
Футбол Россия
0
Сегодня 15:26
© 2008 - 2020 ТОО «EML»