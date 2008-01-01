Семак прокомментировал удаление футболиста "Зенита" после фолов на Зайнутдинове

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после победы над "Ростовом" во втором туре российской футбольной премьер-лиги в эфире "Матч Премьер" прокомментировал удаление защитника Ярослава Ракицкого, передают Vesti.kz.

Футболист заработал две желтые карточки, грубо играя против казахстанца Бахтиера Зайнутдинова.

- Ракицкий удален за две желтые карточки. Была ли на ваш, тренерский, взгляд возможность сыграть иначе?

- Посмотрим. Что касается первого фола, он был по необходимости. Абсолютно правильное решение. Что касается второго фола, то посмотрим потом, проанализируем все моменты, связанные с карточками, ошибками.

Напомним, "Зенит" в меньшинстве одержал победу со счетом 2:0. Зайнутдинов провел на поле все 90 минут.