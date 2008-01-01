Защитника "Зенита" удалили в матче российской премьер-лиги после двух фолов на Зайнутдинове

Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий был удален во время матча второго тура российской футбольной премьер-лиги с "Ростовом", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Причиной стали две желтые карточки, которые он заработал, грубо играя против казахстанца Бахтиера Зайнутдинова. Сначала Ракицкий сфолил на 55-й минуте, а затем на 78-й, после чего был удален. Теперь он пропустит матч третьего тура против ЦСКА.

Напомним, "Зенит" в этом матче одержал победу со счетом 2:0.

Зайнутдинов в этой встрече вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут. Для него это второй матч за "Ростов" в сезоне.