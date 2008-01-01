"Ростов" с Зайнутдиновым проиграл "Зениту" в матче с пенальти и удалением

"Ростов",
в составе которого выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов
, проиграл "Зениту"
во втором туре российской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча прошла на "Ростов Арене" и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Счет в матче на 24-й минуте открыл Сердар Азмун
, который сначала не забил с пенальти, но сумел оказаться первым на добивании. На 87-й минуте Деян Ловрен
удвоил преимущество питерцев.
При этом "Зенит" доигрывал в меньшинстве - на 78-й минуте Ярослав Ракицкий
получил вторую желтую карточку и был удален.
Зайнутдинов вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут. Для него второй матч за "Ростов" в сезоне.