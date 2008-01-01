"Ростов" с Зайнутдиновым проиграл "Зениту" в матче с пенальти и удалением

Казахстанец вышел в старте.

Фото: ФК "Ростов"
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 00:57
"Ростов", в составе которого выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, проиграл "Зениту" во втором туре российской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла на "Ростов Арене" и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Счет в матче на 24-й минуте открыл Сердар Азмун, который сначала не забил с пенальти, но сумел оказаться первым на добивании. На 87-й минуте Деян Ловрен удвоил преимущество питерцев.

При этом "Зенит" доигрывал в меньшинстве - на 78-й минуте Ярослав Ракицкий получил вторую желтую карточку и был удален.

Зайнутдинов вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут. Для него второй матч за "Ростов" в сезоне.

Метки:
Ростов ФК Зайнутдинов Бахтиер Зенит Премьер-лига России Сборная РК по футболу
Футбол Россия
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Сегодня 00:57
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