Прямая трансляция матча Зайнутдинова против "Зенита" в новом сезоне РПЛ

Сегодня, 15 августа, "Ростов"
, за который выступает футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов
, проведет второй матч в новом сезоне российской премьер-лиги
, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В рамках второго тура "Ростов" дома примет "Зенит"
. Начало игры - в 23:00 по времени Нур-Султана.
Перед этой встречей питерцы с тремя очками занимают четвертое место из 16, тогда как ростовчане, набрав столько же баллов, располагаются на седьмой позиции по дополнительным показателям.
Посмотреть матч "Ростов" - "Зенит" можно будет здесь
.
Отметим, что в первом туре "Ростов" в гостях победил
"Тамбов" - 1:0, а "Зенит" также на выезде переиграл "Ротор" - 2:0.
В предыдущем сезоне подопечные Валерия Карпина финишировали на пятом месте и заполучили право выступить в Лиге Европы. Зайнутдинов, защищающий цвета "Ростова" с прошлого года, провел 17 матчей в РПЛ (четыре гола, две голевые передачи), а также две игры в Кубке России.