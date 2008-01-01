Прямая трансляция матча Зайнутдинова против "Зенита" в новом сезоне РПЛ

Его клуб идет на седьмом месте.

Бахтиер Зайнутдинов. Фото: ФК "Ростов"©
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 12:30
Сегодня, 15 августа, "Ростов", за который выступает футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, проведет второй матч в новом сезоне российской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В рамках второго тура "Ростов" дома примет "Зенит". Начало игры - в 23:00 по времени Нур-Султана.

Перед этой встречей питерцы с тремя очками занимают четвертое место из 16, тогда как ростовчане, набрав столько же баллов, располагаются на седьмой позиции по дополнительным показателям.

Посмотреть матч "Ростов" - "Зенит" можно будет здесь.

Отметим, что в первом туре "Ростов" в гостях победил "Тамбов" - 1:0, а "Зенит" также на выезде переиграл "Ротор" - 2:0.

В предыдущем сезоне подопечные Валерия Карпина финишировали на пятом месте и заполучили право выступить в Лиге Европы. Зайнутдинов, защищающий цвета "Ростова" с прошлого года, провел 17 матчей в РПЛ (четыре гола, две голевые передачи), а также две игры в Кубке России.
Метки:
Футбол Премьер-лига России Ростов ФК Зенит Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу
Футбол Россия
0
Сегодня 12:30
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