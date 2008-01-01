Клуб казахстанского футболиста ушел от поражения в матче российской премьер-лиги

В ближайшее время туда может перейти Александр Меркель.

Фото: ФК "Сочи"©
Новости спорта Футбол Россия
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Вчера 23:54
Футбольный клуб "Сочи", за который выступает полузащитник молодежной сборной Казахстана Акмаль Бахтияров, сыграл вничью с "Химками" на своем поле, передает корреспондент Vesti.kz

Встреча второго тура российской премьер-лиги проходила сегодня, 14 августа, и завершилась со счетом 1:1. На мяч Александра Трошечкина на 24-й минуте "Сочи" ответил эффектным голом эквадорца Кристиана Нобоа на 63-й. 

В этом матче Бахтияров не попал в заявку. Его клуб с двумя очками идет девятым, а "Химки", набравшие первый балл в сезоне, идут на 12-м месте из 16 клубов. 

В следующем туре "Сочи" 18 августа примет дома "Рубин", который стартовал в сезоне с поражения от "Локомотива" - 0:2. Игра начнется в 21:00 по времени Нур-Султана. 

Ранее стало известно, что "Сочи" может подписать полузащитника сборной Казахстана Алекандра Меркеля. С этого сезона казахстанцы не считаются легионерами в РПЛ, но у Меркеля возникли проблемы с документами, однако клуб готов заявить его как иностранца. 
Метки:
Бахтияров Акмаль Меркель Александр Премьер-лига России Сочи ФК Сборная РК по футболу
Футбол Россия
0
Вчера 23:54
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