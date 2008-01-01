Клуб казахстанского футболиста ушел от поражения в матче российской премьер-лиги

Футбольный клуб "Сочи
", за который выступает полузащитник молодежной сборной Казахстана Акмаль Бахтияров
, сыграл вничью с "Химками
" на своем поле, передает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча второго тура российской премьер-лиги
проходила сегодня, 14 августа, и завершилась со счетом 1:1. На мяч Александра Трошечкина
на 24-й минуте "Сочи" ответил эффектным голом эквадорца Кристиана Нобоа
на 63-й.
В этом матче Бахтияров не попал в заявку. Его клуб с двумя очками идет девятым, а "Химки", набравшие первый балл в сезоне, идут на 12-м месте из 16 клубов.
В следующем туре "Сочи" 18 августа примет дома "Рубин", который стартовал в сезоне с поражения от "Локомотива" - 0:2. Игра начнется в 21:00 по времени Нур-Султана.
Ранее стало известно, что "Сочи" может подписать
полузащитника сборной Казахстана Алекандра Меркеля
. С этого сезона казахстанцы не считаются легионерами в РПЛ, но у Меркеля возникли проблемы с документами, однако клуб готов заявить его как иностранца.