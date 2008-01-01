Клуб российской премьер-лиги отправил казахского футболиста в аренду
В прошлом сезоне он дебютировал в РПЛ.
Исламжан Насыров. Фото: ФК "Урал"©
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Сегодня 18:39
Этнический казах из России
Исламжан Насыров
ушел из "
Урала
" в аренду в "
Оренбург
" до конца сезона, сообщает
официальный сайт
клуба.
За команду из Екатеринбурга Насыров выступал с лета 2019 года. В прошлом сезоне защитник провел семь матчей в российской премьер-лиге.
22-летний Насыров до "Урала" выступал за "Носту" из родной Оренбургской области. В прошлом сезоне "Оренбург" занял последнее, 16-е, место в РПЛ и вылетел в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).
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Метки:
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