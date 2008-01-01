Клуб российской премьер-лиги отправил казахского футболиста в аренду

В прошлом сезоне он дебютировал в РПЛ.

Исламжан Насыров. Фото: ФК "Урал"©
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 18:39
Этнический казах из России Исламжан Насыров ушел из "Урала" в аренду в "Оренбург" до конца сезона, сообщает официальный сайт клуба. 

За команду из Екатеринбурга Насыров выступал с лета 2019 года. В прошлом сезоне защитник провел семь матчей в российской премьер-лиге. 

22-летний Насыров до "Урала" выступал за "Носту" из родной Оренбургской области. В прошлом сезоне "Оренбург" занял последнее, 16-е, место в РПЛ и вылетел в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). 

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Метки:
Премьер-лига России Футбольные трансферы Оренбург ФК Сборная РК по футболу
Футбол Россия
0
Сегодня 18:39
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