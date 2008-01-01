Клуб российской премьер-лиги готов подписать контракт с Меркелем без казахстанского паспорта

ФК "Сочи" близок к подписанию контракта с полузащитником сборной Казахстана по футболу Александром Меркелем, сообщает корреспондент Vesti.kz. Переговоры между обеими сторонами находятся в завершающей стадии.

Как стало известно источнику, близкому к ситуации, клуб российской премьер-лиги готов подписать соглашение с Меркелем как с легионером. У "Сочи" есть несколько вакантных легионерских позиций, поэтому вопрос наличия гражданства Казахстана не является приоритетным в процессе переговоров.

Ранее стало известно о том, что 28-летний Меркель лишился казахстанского паспорта и поэтому перестал вызываться в национальную сборную. Всего в главной команде Казахстана полузащитник сыграл три матча.

После ухода из нидерландского "Хераклеса" Александр Меркель является свободным агентом. Ранее он получал предложения из "Астаны" и ряда клубов Ближнего Востока.

Напомним, в "Сочи" также выступает казахстанец Акмаль Бахтияров.