Болельщики оценили дебют футболиста молодежной сборной Казахстана в основе за российский клуб

Полузащитник молодежной сборной Казахстана Арман Кенесов провел второй матч за "СКА-Хабаровск" в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). При этом он впервые вышел на поле с первых минут. Однако дебют за основу ему не удался, сообщает корреспондент Vesti.kz.



19-летний футболист был заменен уже на 40-й минуте. К тому моменту его команда проигрывала "Крыльям Советов" в рамках гостевой встречи третьего тура - 0:2. Этот счет не изменился вплоть до финального свистка. А вот как подписчики клуба в соцсетях оценили игру молодого хавбека:



"Слабо играл".



"Скорее, не попал в схему. По движению был неплох. Вот только действий мало результативных".



"Слабо, отбора нет".



Стоит отметить, что в этот день игра не удалась не только казахстанцу, но и всей команде, вследствие чего серьезной критике болельщиков подвергся главный тренер Алексей Поддубский. Одни считают, что руководству пора его менять, а другие надеются, что в домашних играх армейцы реабилитируются, все-таки первые три игры проводили на выезде. Ближайший матч на своем поле они сыграют против "Волгаря" 16 августа.



"СКА-Хабаровск" после трех туров с тремя очками расположился на 16-м месте при 22 участниках чемпионата.



Игроком российского клуба казахстанец стал 7 августа. Первую игру за него провел с "Текстильщиком" (0:1), выйдя на замену на 81-й минуте.



Кенесов - воспитанник "Иртыша", за который в 2019 году сыграл 12 матчей в КПЛ, забив один гол и отдав один ассист. За молодежную сборную Казахстана провел одну игру в отборочном цикле Евро-2021.