Футболист молодежной сборной Казахстана дебютировал в основе за российский клуб

Полузащитник молодежной сборной Казахстана Арман Кенесов
провел второй матч за российский "СКА-Хабаровск"
, передает корреспондент Vesti.kz
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Это случилось в гостевой игре тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с самарскими "Крыльями Советов". 19-летний хавбек впервые вышел в стартовом составе хабаровчан, но был заменен на 40-й минуте.
Сам матч завершился победой "крыльев" со счетом 2:0. В составе победителей отличился Антон Зиньковский (20-я минута), ее один мяч в свои ворота забил защитник гостей Кирилл Суслов (34-я).
За "СКА-Хабаровск" Кенесов дебютировал
в прошлом туре с "Текстильщиком" (0:1), выйдя на замену на 81-й минуте.
О переходе казахстанца "СКА-Хабаровск" объявил 7 августа, Кенесов подписал трехлетний контракт. В ФНЛ он будет играть как лимитчик - казахстанцы не считаются легионерами в России.
Кенесов - воспитанник "Иртыша", за который в 2019 году сыграл 12 матчей в КПЛ, забив один гол и отдав один ассист. За молодежную сборную Казахстана он провел одну игру в отборочном цикле Евро-2021.