Футболист молодежной сборной Казахстана дебютировал в основе за российский клуб

В начале августа он подписал трехлетний контракт.

Арман Кенесов. Фото: ФК "СКА-Хабаровск"
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 22:55
Полузащитник молодежной сборной Казахстана Арман Кенесов провел второй матч за российский "СКА-Хабаровск", передает корреспондент Vesti.kz.

Это случилось в гостевой игре тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с самарскими "Крыльями Советов". 19-летний хавбек впервые вышел в стартовом составе хабаровчан, но был заменен на 40-й минуте.

Сам матч завершился победой "крыльев" со счетом 2:0. В составе победителей отличился Антон Зиньковский (20-я минута), ее один мяч в свои ворота забил защитник гостей Кирилл Суслов (34-я).

За "СКА-Хабаровск" Кенесов дебютировал в прошлом туре с "Текстильщиком" (0:1), выйдя на замену на 81-й минуте.

О переходе казахстанца "СКА-Хабаровск" объявил 7 августа, Кенесов подписал трехлетний контракт. В ФНЛ он будет играть как лимитчик - казахстанцы не считаются легионерами в России.

Кенесов - воспитанник "Иртыша", за который в 2019 году сыграл 12 матчей в КПЛ, забив один гол и отдав один ассист. За молодежную сборную Казахстана он провел одну игру в отборочном цикле Евро-2021.
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Кенесов Арман Казахстанцы за границей СКА-Хабаровск
Футбол Россия
0
Сегодня 22:55
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