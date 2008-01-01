В Казахстан? Экс-футболист "Спартака" и сборной России рассказал о своем будущем

Его стоимость оценивается в 1,2 миллиона евро.

Денис Глушаков. Фото: ФК "Ахмат"©
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 09:44
Бывший полузащитник московского "Спартака" и сборной России по футболу Денис Глушаков рассказал об идущих переговорах с потенциальными работодателями. Ранее он объявил об уходе из "Ахмата", где провел прошлый сезон в статусе свободного агента.

"Мое будущее пока в невесомости, - приводит слова Глушакова "Спорт Экспресс" со ссылкой на "Матч Премьер". - Тренируемся, работаем. Посмотрим, неделька-две. Трансферное окно в октябре закрывается. Не буду раскрывать какие-то тайны. Переговоры идут. Посмотрим. Я тренируюсь - готовлюсь, но пока сам не знаю. Можно и далеко уехать..."

Ранее сообщалось, что футболист хочет вернуться в "Спартак". Также хавбека связывают с переходом в "Химки", а также отъездом в казахстанскую премьер-лигу.

В прошедшем сезоне 33-летний россиянин забил шесть голов и сделал одну результативную передачу в 27 матчах. Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Ахмат ФК Спартак Москва Сборная России по футболу Футбольные трансферы Премьер-лига России
Футбол Россия
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Сегодня 09:44
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