Экс-капитан сборной России по футболу избил судью в любительском матче

Арбитр провел несколько часов в больнице.

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Сегодня 20:32
Бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков избил судью в матче любительских команд.

Инцидент случился 10 августа в игре между "Матч ТВ", за который выступает Широков, и "Ничего Обычного" на Московском Кубке Селебрити. Пострадавшим оказался Никита Данченков, который также известен как Данте и по игре за "Амкал" - команду видеоблогеров. 

Широков нанес удар по лицу, после чего добил ногами. Так он отреагировал на показанную карточку за симуляцию.

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Данченкову потребовалась помощь врачей. После выхода из больницы он опубликовал видеообращение в историях Instagram

"Жив, здоров - вот самое главное. Я проторчал 4-4,5 часа в больнице, потом еще 15-20 минут в травмпункте. Мне наложили швы, сделали кучу обследований. Самое главное, что со мной все нормально: как говорится - что не убьет, сделает сильнее. Поэтому идем дальше и продолжаем работать. Хочется поблагодарить всех за поддержку. Это очень тяжелый момент для меня и моих близких". 

На следующий день Широков принес извинения, а телеканал "Матч ТВ" отстранил его от эфиров. 

"По итогам вчерашнего матча и инцидента в нем хотел бы выразить искренние извинения Никите за столь неподобающий поступок совершенный мной, я прекрасно осознаю, что не назначение очевидного пенальти и затем показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивания руками, надеюсь, Никита как можно скорее вернется в строй. Также хочу извиниться перед организаторами турнира "Амкалом", своими партнерами по команде "Матч ТВ" и зрителями", - написал Широков в Instagram.

Организатор турнира Герман "Эль Класико" Попков, который руководит "Амкалом", сообщил "Чемпионату", что будет добиваться наказания для Широкова. 

"Это неприемлемо, отвратительно и ужасно. Очень странное поведение. Был рядовой эпизод - спор Романа с главным арбитром, а потом пошло избиение. Как организатор, хотел бы, чтобы дело дошло до полиции", - сказал Попков.

39-летний Широков выступал в РПЛ за ЦСКА, "Спартак", "Краснодар", "Зенит", "Химки", "Рубин" и "Сатурн", а в составе сборной России забил 13 голов в 56 матчах в период с 2008 по 2016 год. Карьеру полузащитник завершил после Евро-2016. 

В составе "Зенита" и ЦСКА Широков выигрывал чемпионат России, а с питерцами в 2008-м завоевал Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Со сборной он становился бронзовым призером Евро-2008. В 2012 и 2013 годах Широков признавался лучшим футболистом России. 
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Сегодня 20:32
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