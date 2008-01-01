Экс-капитан сборной России по футболу избил судью в любительском матче

Бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков
избил судью в матче любительских команд.
Инцидент случился 10 августа в игре между "Матч ТВ", за который выступает Широков, и "Ничего Обычного" на Московском Кубке Селебрити. Пострадавшим оказался Никита Данченков
, который также известен как Данте
и по игре за "Амкал" - команду видеоблогеров.
Широков нанес удар по лицу, после чего добил ногами. Так он отреагировал на показанную карточку за симуляцию.
Внимание, в видео содержится нецензурная лексика
Данченкову потребовалась помощь врачей. После выхода из больницы он опубликовал видеообращение в историях Instagram
.
"Жив, здоров - вот самое главное. Я проторчал 4-4,5 часа в больнице, потом еще 15-20 минут в травмпункте. Мне наложили швы, сделали кучу обследований. Самое главное, что со мной все нормально: как говорится - что не убьет, сделает сильнее. Поэтому идем дальше и продолжаем работать. Хочется поблагодарить всех за поддержку. Это очень тяжелый момент для меня и моих близких".
На следующий день Широков принес извинения, а телеканал "Матч ТВ" отстранил его от эфиров.
"По итогам вчерашнего матча и инцидента в нем хотел бы выразить искренние извинения Никите за столь неподобающий поступок совершенный мной, я прекрасно осознаю, что не назначение очевидного пенальти и затем показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивания руками, надеюсь, Никита как можно скорее вернется в строй. Также хочу извиниться перед организаторами турнира "Амкалом", своими партнерами по команде "Матч ТВ" и зрителями", - написал Широков в Instagram.
Организатор турнира Герман "Эль Класико" Попков
, который руководит "Амкалом", сообщил "Чемпионату
", что будет добиваться наказания для Широкова.
"Это неприемлемо, отвратительно и ужасно. Очень странное поведение. Был рядовой эпизод - спор Романа с главным арбитром, а потом пошло избиение. Как организатор, хотел бы, чтобы дело дошло до полиции", - сказал Попков.
39-летний Широков выступал в РПЛ за ЦСКА, "Спартак", "Краснодар", "Зенит", "Химки", "Рубин" и "Сатурн", а в составе сборной России забил 13 голов в 56 матчах в период с 2008 по 2016 год. Карьеру полузащитник завершил после Евро-2016.
В составе "Зенита" и ЦСКА Широков выигрывал чемпионат России, а с питерцами в 2008-м завоевал Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Со сборной он становился бронзовым призером Евро-2008. В 2012 и 2013 годах Широков признавался лучшим футболистом России.